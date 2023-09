Solusyon sa walang humpay na oil price hike

Usapang petrolyo naman po tayo ngayon. At ito’y napapanahon dahil alam naman po natin na walang humpay ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel.

Noong nakaraang Martes, September 19, ay nakalabing-isang pagtaas na ng presyo ng langis. Tuwing Martes nga tayo binubulaga ng mga taas-presyong ito na hindi lamang nakakasira ng araw kundi higit sa lahat ay nakakasira ng budget.

Sa mga nagdaang araw, kung nababasa n’yo sa mga pahayagan at nakikita sa social media ay abala po kami sa Kongreso, sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez para talakayin, kasama ang mga opisyal ng mga kumpanya ng langis at ng Department of Energy (DOE), kung papaano maiibsan ang problema nating lahat sa patuloy na pagtaas ng gasolina at diesel, maging ang kerosene.

Malaking bagay po itong ginagawa ni Speaker Martin na kausapin ang mga oil industry leaders para mapag-isipan nang husto kung paano haharapin ang kawing-kawing na problemang idinudulot ng hindi maawat ng oil price hikes.

Alam naman natin na sa bawat pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, apektado rin ang lahat mula sa presyo nga ng gasolina, krudo at kerosene. Nagti-trigger din ito sa pagtaas ng pamasahe at presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkain.

At ang nakakalungkot, ayon nga sa balita, tila aabutin pa ng katapusan ng taon ang delubyong ito—ang serye ng oil price hikes.

Ito pong consultative meeting na pinangunahan ni Speaker Martin ay naglalayong makahanap ng ‘win-win solution’ para sa taumbayan at industry players. Handa po si Speaker na makipag-usap at magrekomenda kay Pangulong Marcos ng solusyun para naman mapababa ang presyo ng langis.

Sa ngayon po, ang inyong lingkod ay may dalawang panukala na nakasalang para sa pagbaba ng presyo ng gasolina.

Ang atin pong isinumiteng House Bill 8231 ay naglalayong bawasan ng 50% ang excise tax sa produktong petrolyo at coal habang ang HB 5176 ay naglalayon namang gawing permanente ang probisyon sa Republic Act (RA) No.10963 na pumigil sa dating administrasyon sa pangongolekta ng excise tax sa fuel products kapag ang average per-barrel cost ng Dubai crude oil ay sumasampa ng $80 sa three-month period bago ang planong suspensyon ng tax collection.

Isa po ako sa may akda ng RA 10963 na kilala rin bilang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law. Ang provisional authority para suspindihin ang fuel excise tax kapag sumampa sa $80-price cap ay nag-expire na noong 2020 kaya ang mungkahi natin ay gawin itong permanente.

Layunin ng HB 5176 na amiyendahan ang National Internal Revenue Code (NIRC) at magkaroon ng automatic suspension ng excise taxes sa petroleum products kapag umaabot ang presyuhan sa threshold na $80 per barrel. Mahalaga ito dahil pumalo na ng $93 per barrel ang presyo ng krudo sa world market at may posibilidad na aabot pa ito ng $100 kada bariles sa mga darating na linggo o buwan.

Gusto ko na ring isumbong sa inyo itong tila-pagong na aksyon ng DOE na kinastigo na po ng inyong lingkod. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, itong liderato ng DOE ay walang ginagawa para maisulong ang pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program (SPRP).

Ang SPRP ay naglalayong magkaroon ng fuel reserve facility kung saan mag-iimbak tayo ng supply para mabawasan naman ang epekto sa bansa sa tuwing tataas ang presyuhan sa pandaigdigang merkado.

Kahit hindi na makagulapay ang publiko sa walang tigil at tila unli na taas-presyo sa oil products, tila hindi naman nagmamadali si DOE Secretary Popo Lotilla at ang iba pa nating energy officials na maumpisahan na ang SPRP. Bakit kaya mismong ang mga pinagkatiwalaang ipinuwesto ng ating Pangulo sa mga kinauukulang ahensya ang tila makupad pa sa pagong kung kumilos?

Kahit may mga ahensya tayo na mukhang napapag-iwanan sa pag-aksyon, kami po sa Kamara, sa pamumuno ni Speaker Martin ay laging nauuna. Una sa pagtataguyod ng interes ng sambayanan at una rin sa pagsuporta sa ‘walang iwanan’ na adhikain ng ating Pangulo.

Marami pa ngang nadaraanang balakid pero tuloy-tuloy po tayo para matiyak ang sama-sama nating pag-angat! -30-