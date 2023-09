Principal ng iskul hinirit magbitiw

UMAPELA ang mga magulang, estudyante at mga guro sa principal ng isang paaralan sa Antique na magbitiw na sa kanyang posisyon dahil sa pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan at pagkabigo na epektibong pamunuan ang kanilang paaralan.

Nagsagawa ng protesta ang mga mag-aaral at guro ng Laua-an National High School (NHS), gayundin ang Parent-Teacher Association (PTA) para hilingin kay principal Venus Divinia Nietes na umalis na sa kanilang paaralan.

“The relationship between the school administrator, the students, the parents, and the teachers [is important]… Ako mismo naghambal sa iya [Nietes] to step down voluntarily for the common good,” ayon pa kay Laua-an Mayor Aser Baladhay na sumali na rin sa resign call kay Nietes.

Nababahala si Baladjay sa kalagayan ng mga estudyante na ang ilan ay nagkakaroon na umano ng suicidal tendency dahil sa sitwasyon sa kanilang eskuwelahan.

“I am for the general welfare sang aton kabataan. Dapat ma-step down na siya,” dagdag nito.