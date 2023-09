Plant-based lechon kawali pumapatok

KUNG ayaw mong maging guilty pero gusto mo pa rin mag-enjoy, try mo na rin itong pumapatok na lechon kawali pero imbes na gawa sa karne ay halaman ang main ingredient nito!

Ino-offer ito ng local vegan business na The Good Choices (TGC). Sabi nila sa kanilang tagline, ‘You Won’t Believe It’s Not Meat!’ Ang plant-based lechon kawali nilang ito ay binebenta nila na frozen at ready-to-cook na sa halagang P380 para sa 250 grams kada pack.

Inirerekomenda ng TGC na lutuin ito sa kaparehong proseso kung paano normal na niluluto ang lechon kawali gaya ng paglalagay dito ng asin at paminta bilang pampalasa at pagprito sa kumukulong mantika hanggang sa ma-achieve ang crispylicious na itsura nito.

Maaari rin itong ihawin o gamitin sa ibang Pinoy classic ulam tulad ng menudo, adobo, caldereta, binagoongan at marami pang iba.

Bukod dito, available rin sa kanilang menu ang tapa, tocino, sisig, embutido at iba pa na matatagpuan sa kanilang official Facebook account. Ang presyo nito ay naglalaro mula P190 hanggang P500 depende sa gramo na bibilhin mo.

Nilinaw din ng TGC na ang mga food product na kanilang binebenta ay legit na plant-based dahil gawa ito sa iba’t ibang sangkap gaya ng soy, wheat protein, cassava starch, carrots, black beans at vegetable oil. Wala rin silang additive o preservative na ginamit sa mga ito kaya 100% legit na perfect sa mga healthy living! Ikaw, titikim ka ba nito? (Moises Caleon)