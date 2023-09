Pisay student nakatanso sa Indonesia geography olympiad

Nabingwit ng dalawang estudenyante ng Philippine Science High School ang bronze medal sa idinaos na 2023 International Geography Olympiad (iGEO) sa Bandung, Indonesia.

Ito ay ang duo na sina Ambrose James Torreon mula PSHS – Caraga Region Campus at Andrei Nicolei Uy mula naman sa PSHS – Central Visayas Campus.

Ang kompetisyon na ito ay ginaganap taon-taon na dinadaluhan ng mga geography student na nasa edad 16 hanggang 19 mula sa iba’t ibang mga bansa.

Layon ng GEO na buksan ang interest ng mga kabataan sa mga geographical at environmental na mga usapin at pag-aaral. Nahahati ang kompetisyon sa tatlong parte at ito ang written test, multimedia test at substantial field work.

Nagpahatid din ng pagbati ang Philippine Geography Olympiad sa kanilang Facebook post at umaasa silang magiging inspirasyon ito sa iba pang mag-aaral.

‘Thank you for bringing honor to the Philippines and making all of us proud!’ ayon dito. (Moises Caleon)