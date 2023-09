Pabrika ng golf ball lumiyab, 6 todas

ANIM katao, kabilang ang tatlong bumbero, ang nasawi sa sumiklab na sunog sa pabrika ng golf ball sa Taiwan noong Biyernes.

Nagsimula umano ang sunog sa pabrika ng mga golf ball sa Pingtung county noong Biyernes nang gabi kung saan mahigit sa 100 katao agad ang naiulat na nasaktan, karamihan dito ay mga trabahador ng pabrika.

Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na sinabayan ng mga pagsabog mula sa mga pinaniniwalaang kemikal na nakaimbak dito.

Samantala, agad binisita ni Taiwan President Tsai Ing-wen ang lugar at naghayag ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima.

“I want to thank everyone for their hard work and please stay safe. An investigation is underway,” pagtiyak nito.