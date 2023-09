Na-hack kasi: FB page ng isa sa production group ng ABS-CBN ginawang malaswa

Marami ang nagulat sa mga sexy at NSFW (not safe for work) content na lumabas sa Facebook page ng JRB Creative Productions, ha!

Nakakaloka nga ang mga ganung post dahil ang JRB Creative Productions ay isa sa mga production unit ng ABS-CBN.

Ito ang unit na nagpo-produce ng afternoon teleseryeng ‘Nag-aapoy na Damdamin’ na pinagbibidahan nina Jane Oineza, Tony Labrusca, Ria Atayde, at JC de Vera.

Akala ng ilang netizens ay para sa promo lang ng programang ‘Nag-aapoy na Damdamin’ ang mga nasabing content dahil nga sa mature na tema ng serye.

Pero hindi nga iyon para sa promo dahil na-hack pala ang nasabing Facebook page.

Sa opisyal na pahayag ng JRB Creative Productions ay kinumpirma nila ang naganap na pag-hack sa kanilang FB page.

“JRB Creative Production’s Facebook page has been hacked by still unidentified parties, but rest assured that ABS-CBN’s digital team is closely working with Facebook to resolve the problem.

“Please disregard any unrelated and inappropriate content posted on the page.

“In the meantime, you can catch updates through JRB Creative Production’s official account on Twitter (@jrbcreativeprod) and Instagram (@jrbcreativeproduction).

“Thank you for your patience and understanding, Kapamilya.”

Grabe talaga ang hacking at phishing na pati corporate accounts ay nabibiktima, so paano pa kaya ang mga personal accounts?

Kailangan talaga mag-ingat, noh?!

Nakakaloka rin kasi at ginawang malaswa ng hacker ang FB page ng isa sa production group ng ABS-CBN, ha!

Tunay ngang nakakawindang.

‘Yun na! (Byx Almacen)