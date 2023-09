Mister ni Anne pinapurihan sa pagiging down-to-earth

Puring-puri ng netizens ang pagiging down-to-earth ng mister ni An ne Curtis na si Erwan Heussaff.

Inulan ng papuri at pinusuan ang latest Instagram reel ni Erwaj kung saan mapapanood ang pamamalengke niya sa public market ng Baler.

Tsika ni Erwan, “In most provinces, I go by Asawa Ni Anne. Most people don’t know my name, so I was pleasantly surprised that someone here did.”

Tanggap niya na forever siyang tatawaging ‘Asawa ni Anne’, kaya big deal sa kanya kapag may mga taong nakakakilala sa kanya at tinatawag siya by his name. Gaya nang na-experience niya habang umiikot sa palengke ng Baler.

Kapansin-pansin ang pagkagiliw sa kanya ng mga tindera at kapwa mamimili. Lahat ng gustong magpa- picture sa kanya ay pinagbigyan ni Erwan, ha!

Komento nga ng isang netizen, “Erwan is too hot not to be recognized! I love how you do your own thing, the individuality and transparency. Anne and Dahlia is so lucky to have you in their lives.”

Maging ang kaibigan nilang mag-asawa na si Tim Yap ay nakisawsaw rin at nag-comment ng, “ErwAnne Curtis!”

Pero mismong mga nakakakilala naman kay Erwan ang nagsasabing hindi ito pikon kahit biruin pa na ‘ErwAnne Curtist’ dahil tanggap at aware siya na sikat na sikat ang kanyang misis.

Siyempre sobrang proud din si Erwan sa kasikatan ni Anne, ‘noh?!

Bongga!