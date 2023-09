Mga pasyente tengga sa aberya ng PhilHealth

Hirap makalabas agad sa ospital ang mga pasyente na miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) simula nang ma-hack ang website nito noong Biyernes.

Hanggang kahapon, down pa rin ang website ng PhilHealth at sa Facebook account nito naglalabas ng hinaing ang mga tao.

“Paki-ayos po ang online portal niyo, nakakaabala sa mga pasyente na need ng i-discharge at hindi dinidischarge dahil sa MDR,” comment ni Jo A. Libo-on sa isang FB post ng PhilHealth kahapon. “Apektado kami nito madidischarge kami today pero hindi kami i-discharge dahil sa pisteng MDR nay an.”

Sa MDR o member data record nakikita kung magkano ang bayarin ng miyembro at ang sasagutin ng PhilHealth sa ospital.

“Same here. Hindi din kami maka discharge dahil lang sa MDR. Kahit may post sila na maki temporarily arrange tayo sa health facility para maka discharge ayaw pa din. Updated daw talaga na MDR ang kailangan,” sagot ni Jeirlyn Coquilla sa comment ni Libo-on.

“For discharge ang anak ko today and un supposedly is covered ng Philhealth ay aabonohan muna namen and once ur system is up ska palang daw makakapagverify ang hosp then magreimburse. Napaka hassle since down system niyo shut down operation. Affected ang members. Wala ba kayong back up man lang for scenarios like this. Laki ho kaltas nyo monthly then ganitong service lang,” puna ng netizen na si Queen Irish.

Sa pahayag ng Philhealth nung Sabado ng gabi, maaga ng September 22, 2023 daw nito na­ramdaman ang hacking kaya hinarang na nito ang access sa lahat ng systems nito pati na ang website. Ngayong Lunes pa lamang nito inaasahang maibalik ang system.

Dagdag pa ng PhilHealth, kontrolado daw nito ang sitwasyon at walang personal at medical na impormasyon ang nakompromiso pero duda ang mga netizen sa pahayag na walang personal na impormasyon ang nakompromiso dahil kumakalat na sa internet ang ibang mga datos na patunay ng hackers sa kanilang nagawa.

Sabi ni PhilHealth president at CEO Emmanuel Ledesma Jr., maaari pa ring magbayad ng premium contributions ang mga self-earning at professionals sa accredited collecting agents nito over the counter. Pinayuhan ni Ledesma ang mga ospital at iba pang accredited healthcare facilities na ibawas ang benefits at gumawa ng paraan para ma-discharge ang mga pasyenteng tapos na ang gamutan. (Eileen Mencias)