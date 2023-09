May balikan sila ni Jane… Joshua panay na bed scene

Nakakatuwa na makita na muling magkasama sa isang proyekto sina Joshua Garcia at Jane Oineza.

Una silang nagsama sa ‘Pinoy Big Brother All In’ noong 2013 kung saan nagkaroon sila ng followings.

Eight years ago naman nang huli silang nagtambal sa hit afternoon teleseryeng ‘Nasaan Ka Nang Kailangan Kita’ and after that ay hindi na nga ito nasundan at na-partner na si Joshua sa ex-girlfriend nito na si Julia Barretto.

Kaya naman nang lumabas ang photos na magkasama sila sa isang shooting ay tuwang-tuwa ang JoshAne fans.

Pero ano kaya ang mga bago nilang nadiskubre sa isa’t-isa?

“Marami na ang nagbago, nag-love life na,” sey ni Joshua patungkol kay Jane.

“Nag-love life na,” pabiro ring singit ni Jane patungkol kay Joshua.

“Professional. Grabe ang worth ethics. Luma-love life,” dagdag pa ni Jane.

Naku, kung dati nga puro kilig at iyakan lang silang dalawa ngayon daw ay level up na ang JoshAne dahil may bed scene raw sila sa pelikulang ‘Fruitcake’ na dapat abangan.

“Panahon na ng mga bed scene,” sey ni Joshua.

Naku ha, panay na ang bed scene ni Joshua sa kanyang mga project pero sey niya, hindi pa raw siya expert at tinuturuan pa rin daw siya.

Hoping naman ang direktor ng ‘Fruitcake’ na si Joel Ferrer na mapanood sila ng mas nakakaraming audience at mapasama sa darating na Metro Manila Film Festival.

Exciting!

(Byx Almacen)