Marami natuwa magkasama sila ni Cesar sa birthday ng anak: Nakaka-happy that we inspire people! – Sunshine

Pinusuan ng netizens ang pinost ni Sunshine Cruz na magkasama sila ng ex-husband na si Cesar Montano noong Saturday night sa Chef Jessie Rockwell Club, isang fine dining restaurant sa Rockwell, Makati City.

Pero siyempre, ikinatuwa ng netizens na kasama rin nila ang mga anak na sina Angelina, Sam, at Angel Francheska.

Kasama rin nila sa pictures na na-post ang isa pang anak ni Cesar na si Diego Loyzaga at ang partner ng premyadong aktor, si Kath Angeles. Sabi nga, ‘blended family’ raw sila.

Nagsama-sama sila para sa selebrasyon ng 21st birthday ng panganay na anak nina Sunshine, Cesar na si Angelina.

Pinasilip nga ni Sunshine sa kanyang social media accounts ang birthday event ni Angelina.

Nang magka-chat nga kami ni Sunshine via Viber app ay binanggit namin sa kanya ba ikinatuwa ng netizens, fans ang eksenang ‘yon.

Nakaka-feel good nga kasi.

“Nakaka-happy Jun that we inspire people,” sey ni Sunshine.

Samantala, ang wish naman ni Sunshine para sa panganay na anak ay,

“Whatever ang pangarap niya ay makuha niya. She’s a smart young lady Jun. Confident ako na makukuha niya ang mga gusto niya sa buhay. Napakabuting ate at anak. It’s her last year sa college and whatever ang gusto niya, support ang family sa kanya.”

Sana ang ibang ex-couples na nagkakagulo rin after ng hiwalayan ay maging friends din katulad nina Sunshine, Cesar.

Sa una rin kasi ay nagkagulo sila, pero ngayon ay friends na alang-alang din sa tatlo nilang anak na babae, ha!

So nice!