Luis Rivas, Pittsburgh umahon sa ‘kumunoy’, itinaob Cincinnati

BINURA ng Pittsburgh Pirates ang nine-run deficit para nakawan ng panalo ang Cincinnati Reds 13-12 Sabado ng gabi.

Unang pagkakataon na nakumpleto ng Pirates ang ahon mula sa ganoon kalaking tambak para ambusin ang panalo sapol nang unang maglaro ang prangkisa noong 1882.

Pumitik ng career-high five RBIs si Luis Rivas sa panalo.

Kumaripas sa 9-0 lead ang Reds sa bisa ng three runs sa first inning, five sa second at isa pa sa third.

Mula roon, nagregalo ng 13 unanswered runs ang Cincinnati. Tinangkang bumalik ng Reds pero na-stranded sa third base ang potential tying run sa ninth.

Sinimulan ng Pittsburgh ang comeback sa RBI single ni Rivas sa fourth. Nagdagdag ng run-scoring singles sina Ji Hwan Bae at Joshua Palacios sa five-run sixth bago ang three-run homer ni Bryan Reynolds laban kay Alex Young.

Sinalubong ni Rivas si Lucas Sims ng three-run double sa seventh para ibuhol sa 9-9.

Umalagwa sa 13-9 lead ang Pirates sa eighth laban kay Reds closer Alexis Diaz sa run-scoring singles nina Jack Suwinski at Rivas at two-run double ni Bae.

