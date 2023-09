Lito Adiwang 23 segundo lang kinailangan para ma-KO karibal

PARANG kidlat sa bilis ang mga suntok na binitawan ni Filipino fighter Lito “Thunder Kid” Adiwang tungo sa mabilis na knockout victory kontra Indonesia slugger Adrian “Papua Bad Boy” Mattheis sa loob lamang ng 23 segundo sa matagumpay na pagbabalik sa ONE Friday Fights 34 nitong Biyernes ng gabi sa Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand.

Akala mo ay hindi dumaan sa mahabang 18-buwang pahinga ang dating Team Lakay member matapos makabalik dulot ng ACL injury nang kumunekta ng malutong na kanang suntok na tumama sa panga ni Mattheis upang mapabagsak ito na sinundan ng ground and pound na upak upang ipatigil ni referee Mohamad Sulaiman sa 4:37 ng first round ang laban.

Pinatunayan ng 30-anyos na tubong Baguio City ang kanyang bansag upang mabilis na ilabas ang mabibigat na atake kaantabay ang eksaktong mga patama at bilis ng galaw upang mapilitang maagang tapusin ang karibal.

Minsang nagkaroon ng matinding injury sa tuhod si Adiwang dulot ng ACL injury noong Marso 2022 matapos matamo ito sa laban sa kapwa Pinoy fighter na si Jeremy Miado. Nakatakda na sanang magbalik noong Enero subalit muling napwersang umatras dahil pa rin sa injury.

Gayunpaman, hindi matatawaran ang matinding pananabik sa laban kontra sa isa sa mga hard-hitter ng strawweight sa mixed martial arts division.

Pinatunayan ni Adiwang ang kanyang pangako na tatapusin ang laban sa knockout upang mapataas muli ang pwesto sa strawweight.

Tagumpay ang paghahandang isinagawa ni Adiwan sa HIIT Studio sa Bali, Indonesia matapos mapabilang sa mga fighter na umalis sa Team Lakay nitong taon kasama sina Eduard Folayang, Joshua Pacio, Kevin Belingon at iba pa.

Puntirya ni Adiwang na makaangat sa rankings ng ONE strawweight na pinaghaharian ni Jarred Brooks, habang nasa number one contender si Pacio, kasama sina Bokang Masunyane, Hiroba Minowa, Gustavo Balart at Mansur Malachiev. (Gerard Arce)