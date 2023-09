Laika Tudlasan, Arellano U tinisod Lyceum Lady Pirates

PINAMUNUAN ni Laika Tudlasan ang Arellano U sa asam na pagtuntong sa playoff sa pagbigo sa Lyceum of the Philippines University sa apat na set 25-22, 17-25, 25-21, 25-17 sa papainit na 2023 Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 kahapon sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan City.

Ipinamalas ni Tudlasan ang kanyang husay sa pagkolekta ng 19 puntos mula 17 hits at dalawang aces kung saan kiniumpleto ng Lady Chiefs ang kanilang kampanya sa preliminary sa Pool B sa kabuuang 2-1 panalo-talong karta matapos na unang biguin sa 25-16, 25-21, 25-21 ang San Beda sa pagbubukas ng torneo..

Tanging nalasap ng Arellano ang kabiguan sa kamay ng Adamson (1-0) sa iskor na 19-25, 17-25, 22-25, upang umasa makuha ang silya na makausad sa sunod na rround matapos ang final Pool B matches sa pagitan ng Lyceum (1-1) at San Beda (0-2).

Humugot ng suporta si Tudlasan mula kina Marianne Padillion na may 14 puntos habang si Donnalyn Paralejas ay naglabas ng 22 mahusay na set sa tuktok ng apat na puntos sa krusyal na panalo ng Arellano sa 16-team SSL.

“Sobrang halaga po ng laban namin na ito kasi kung natalo kami, baka mawalan po kami ng chance sa Top 2. Nanalo po kami at ngayon may pag-sang makapasok sa Top 2 at ma-extend pa ang laban namin sa Shakey’s,” sabi pa ni Paralejas.

Nanguna naman si Stacey Lopez sa 11 puntos habang si Johna Dolorito at Hiromi Osada ay may tig-10 kada isa sa kabiguan ng Lyceum na sasagupa ngayon, Lunes, kontra Adamson para sa isang must-win na laban para makausad sa SSL Season 2 na suportado ng Commission on Higher Education at Philippine Sports Commission. (Lito Oredo)