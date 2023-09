Jeric Raval, Monica Herrera nagpakilig sa TikTok, FB

Ang daming kinilig sa video post sa TikTok, Facebook nina Jeric Raval at Monica Herrera, ha!

Well, alam naman na siguro ng lahat ang ‘nakaraan’ ng dalawa ay may mga anak sila.

At sa birthday nga ng isa sa mga anak nila ay nagkasama sina Jeric at Monica. At bongga nga na may video pa sila na nagsasayaw ng ‘Price Tag’ at may video rin na nag-kiss ang dating aktres kay Jeric.

“Reunited daw!” sabi ni Monca sa Facebook na hinalikan niya si Jeric.

“Nagkita ulit,” hirit pa niya sa comment section.

At ‘yun nga, mababasa ang mga mensahe na ang sweet, nakakakilig pa rin, at puno pa rin ng pagmamahal.

“Nakiuso kami,” sey naman ni Monica sa ‘Price Tag’ nila ni Jeric.

Sa video nga lang ay nakahiga/nakaupo si Monica at si Jeric ang nakatayo na nagsasayaw.

Kitang-kita ang masayang mukha kay Monica.

Kaya ang mensahe naman ng mga netizen ay the original love team, lovely, love it, ang saya-saya, awesome, ang guwapo, ganda pa rin nina Monica, Jeric.

Marami nga ang natuwa, kinilig sa mga video nilang dalawa. (Dondon Sermino)