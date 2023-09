Ipinasyal, ginastusan sa Madrid… Daniel protective kuya sa mga kapatid

Ulirang kuya sa kanyang tatlong nakababatang kapatid si Daniel Padilla!

‘Yan ang halos pare-parehong komento ng netizens matapos nilang pusuan ang mga video at photos ng magkakapatid habang namamasyal sa Madrid, Spain.

Actually, work talaga para sa isang brandy na ini-endorso ang pinunta ni DJ (palayaw ng aktor) sa bansang ‘yon at para maging mas masaya ay isinama na niya ang mga kapatid na sina JC, Magui, at Carmella.

During break sa work, kitang-kitang ang pag-aasikaso ng kuya sa kanyang siblings. Pinasyalan nga nila ang iba’t ibang lugar sa Madrid with matching food trip and wine tasting.

Ang saya-saya ng bonding moments ng magkakapatid ha!

Sabi nga ng netizens, sana lahat ng kuya ay katulad ni DJ na shine-share ang kanyang blessings sa mga kapatid. Feel good nga raw ang ginawang ‘yon ng aktor para sa mga kapatid.

Samantala, ang momshie naman nila na si Karla Estrada ay masaya rin sa bonding ng mga anakshie niya habang busy siya raw siya sa activities and projects ng party list nila sa Leyte.

Happy nga si Karla sa bonding na ‘yon ng mga anak sa Madrid.

Masuwerte ang mga kapatid ni Daniel dahil noon pa man ay very vocal na ang aktor kung gaano niya ka-love ang kanyang siblings at aminadong protective kuya siya talaga sa mga ito.

‘Yun na!

(Ogie Narvaez Rodriguez)