In love kay Emilienne? Hindi ko siya dini-deny – Joshua Garcia

Ang kinis-kinis ng mukha, ang fresh-fresh ni Joshua Garcia, ha! Para nga siyang Korean actor na kumikinang at babasagin ang kutis.

Sabi nga, iba talaga ang nagagawa kapag super in love ka, ha! Di ba nga, may mga chika na ang ‘golfer’ na si Emilienne Vigier ang nagpapasaya sa puso ni Joshua ngayon.

“Okey, about that… Para maklaro na lahat, at wala nang magtanong pa… Baka kasi sabihin nila, dini-deny ko ang babae, eh. Hindi ko siya dini-deny.

“It’s just that, ako and her, decided not to share it to everyone. Kasi ‘yung relationship na `yon, kami lang naman ang parte doon.

“Galing na kasi ako sa iba’t ibang klaseng relationship, eh. And everytime sini-share ko sa lahat, parang nagkakagulo. Alam mo `yon? Nagiging shake ang relationship.

“So, this time, mas pinapahalagahan ko ang privacy ko, para sa ganung aspect. Hindi lang sa relationship, pati sa pamilya ko.

“Hanggat maari kasi, sa panahon ngayon, mas okey kung private ka ring tao!” sabi ni Joshua.

‘Yun din daw ang gusto ni Emilienne, ang maging private ang lahat.

“Yeah…,” sey ni Joshua.

Pero, gaano na ba katagal ang relasyon nila?

“In love naman ako everyday!” sabi lang ni Joshua.

Anyway, may mga pangungulit na tanong pa kay Joshua tungkol sa relasyon nila, o sa label ng relasyon, pero si Joshua na mismo ang nagsabi na wala na siyang gustong sabihin na kahit ano.

Siyanga pala, super saya ni Joshua ngayon dahil ang mga kaibigan daw niya ang kasama niya sa pelikulang ‘Fruitcake’. Wala ring problema sa kanya kung marami siyang kasama sa movie, at hindi lang naka-focus sa kanya ang kamera o kuwento.

“Mas masaya rin kasi kapag marami kayong bida. Mas masaya kapag lahat may ambag.

“Mas nakaka-relax nga. Mas masaya. Kasi iba rin kapag ikaw lang ang bida. Mas may pressure. Na dapat mataas ang ratings, na dapat malaki ang kita. Pero kapag ganito, kalmado ka lang,” chika ni Joshua, na gaganap bilang si Cardo, isang hopeless romantic dancer na mula sa probinsya, at napadpad sa Maynila para magtrabaho, at hanapin na rin ang kanyang ex-girlfriend na si Diane, na gagamapanan naman ni Heaven Peralejo.

Kasama rin sa ‘Fruitcake’ sina KD Estrada, Ria Atayde, Dominic Ochoa, Karina Bautista, Queenay, Alex Diaz, Markus Paterson, Macoy Dubs, Jane Oineza, Donna Cariaga, Victor Anastacio, Noel Comia, Empoy Marquez, Kat Galang, Enchong Dee, at mula sa direksiyon ni Joel Ferrer, at prodyus ng Cornerstone Studios, Create Cinema, Inc.

Wish nilang makapasok sa Metro Manila Fillm Festival, dahil isa nga raw itong barkada movie. So, abangan!