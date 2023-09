Ghost dominante sa 2YO Maiden

NAKITAAN ng world class na pagtakbo ang kabayong si Ghost matapos manalo sa 2-Year-Old Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Sabado ng hapon.

Kumaripas sa arangkadahan sina Blame The Ghost at High Roller pero tinutukan agad sila ng liyamadong si Ghost upang hindi makalayo ang mga nasa unahan.

Papalapit pa lang sa far turn ay kinapitan na ni Ghost ang naglulutsahang sina High Roller at Blame The Ghost, makailang lundag pa pa ay kumuha na ng unahan ang winning horse.

Sinakyan ni class A rider John Alvin Guce, hindi na pinaporma ni Ghost ang mga katunggali kaya pagsapit ng home turn ay lumayo ito nang todo na umabot sa tatlong kabayo ang lamang.

Umalagwa pa lalo sa unahan si Ghost sa rektahan, nagwagi ito ng may walong kabayo ang lamang sa pumangalawang si High Roller, tersero si Malibu Princess habang pang-apat si Blame The Ghost.

Inirehistro ni Ghost ang impresibong tiyempong 1:12 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ng may-ari nito ang P20,00 added prize.

(Elech Dawa)