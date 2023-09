Garin sa DOH: Huwag takutin publiko sa Nipah virus

Nanawagan si Iloilo Rep. Janette Garin sa Department of Health (DOH) na huwag takutin ang publiko hinggil sa bagsik ng Nipah virus.

“Dalawang bagay ang kailangang gawin. Una, dapat mayroong actual and reliable information to the ge­neral public without being an alarmist. So hindi pupuwedeng takutin ang mga tao pero dapat alam nila ano ‘yong totoo at bakit nangyayari ito,” pakiusap ni Garin sa interview ng DZBB.

“Pangalawa, dapat ipagpatuloy ang active surveillance,” dugtong pa niya.

Inamin ng dating Health secretary noong Aquino administration na nagkaroon na ng Nipah virus sa Sultan Kudarat noong 2014 pero ito’y dumapo sa mga kabayo at paniki at hindi sa tao. Dalawa umano ang namatay dahil sa encephalitis at 17 pasyente ang inobserbahan noon.

“Kailangan ba na­ting paghandaan? Yes, kailangan kasi ang sakit na ito ay walang bakuna at walang gamot so iyan ay medyo mahirap,” giit ni Garin.