Engkanto sa Puno, Mapula ang Mata

Ni Rey T. Sibayan

Mga Ka-Misteryo maging sa lunsod ay possibleng makakita kayo ng mga engkanto tulad na lamang ng karanasan ni Joel ng Maynila na nakakita ng nilalang na mapula ang mga mata.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo.”

Nakagawian nang maglakad-lakad sa isang parke sa Maynila ni Joel at minsan napadaan siya sa mapunong bahagi ng parke at biglang may sumipol sa kanya. Palingon-lingon siya wala naman tao na malapit sa kanya. At dito nagulat siya sa kanyang nakita.

Misteryo: “May narinig kang sumipol galing ba sa likod mo? Alam mo ba saan direksyon nagmula yun?”

Joel: “Lumingon nga ako sa likod pero wala naman tao. Medyo kinilabutan ako kasi mag-isa lang ako sa part na yun ng parke at gabi pa.”

Misteryo: “Saan mo nakita yung sumipol sayo? Nasundan ba yung pagsipol sayo?”

Joel: “Hindi na nasundan pero may nagsalita sa isip ko. Akala ko nga sarili ko lang na nagsabing ‘ok ka ah.’ Nagulat ako at medyo natakot kasi naramdaman ko may nakatingin sa taas ng puno.”

Misteryo: “I see so naramdaman mo may nakatingin sayo. Tumingala ka ba? Nakita mo ba siya?”

Joel: “Natakot ako ng makita ko siya. Madilim yung mapunong part na yun kaya kitang-kita ko yung red eyes niya.”

Misteryo: “Anong ginawa mo nang makita mo siya? Sabi mo natakot ka.”

Joel: “Parang may kakaibang energy na kumalma ako at parang sinabi niya na wag ako matakot. Tapos nagpapasalamat siya kasi nakita niya ako nagpapakain ng stray cats sa area. Sabi niya ‘mabuti may mga taong tulad ko… meaning lagi pala siyang nakabantay sa stray cats ng parke.”

Kayo mga ka-Misteryo meron ba kayong katulad na karanasan ni Joel? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#