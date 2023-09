Ejercito hinirit walang tigil na mga infra project

Kailangang magtuloy-tuloy lang ang infrastructure program sa bansa, kahit na may pagpapalit pa ng liderato sa pamahalaan, ayon kay Senador Joseph Victor “JV” Ejercito.

Sa kanyang talumpati sa Stratbase Forum on Revitalizing Infrastructure Development in the Philippines through Public-Private Partnerships sa Makati noong Biyernes, Setyembre 22, binigyang diin ni Ejercito ang kahalagahan ng pagbuo ng malinaw na roadmap para sa continuity at sustainability ng mga infrastructure project ng gobyerno.

Bilang isang masugid na tagapagtaguyod ng infrastructure development, isinusulong ni Ejercito ang pagbuo at institusyonalisasyon ng komprehensibong masterplan for infrastructure development para makamit ang economic growth trajectory.

Ang masterplan nito ay magsisilbing blueprint para iba’t ibang departamento ng gobyerno sa construction, upgrading, at improvement ng lahat ng infrastructure projects sa bansa. (Dindo Matining)