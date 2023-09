Dumadami manliligaw! Utah, Brooklyn, iba pa kursunada si Tyler Herro

INTERESADO ang Utah Jazz kay Tyler Herro, ayon sa ulat ni Jake Fischer ng Yahoo Sports.

Paano makukuha si Herro kung sakali?

Kung ite-trade na ng Portland si Damian Lillard sa Miami, pwede sumawsaw ang Jazz, Chicago Bulls, Charlotte Hornets at Brooklyn Nets para malambat si Herro sa multi-team trade.

Hindi masyadong hinahabol ng Trail Blazers si Herro dahil may shooters na sila kina Scoot Henderson, Shaedon Sharpe at Anfernee Simons.

Matagal nang lumulutang na nasa radar ng Brooklyn si Herro.

Ang Jazz, Bulls at Hornets ay mga bagong team na posibleng maging landing spot ng 23-year-old sharpshooter.

Samantala, iba naman ang pinapaypayan ni David Aldridge ng The Athletic.

Hindi umano sapat ang package na pangungunahan ni Herro, kasama ang ilang draft capitals, para kay Lillard.

“Are you out of your minds, Heat Nation?” ani Aldridge. “No, Tyler Herro and three first-round picks is not a good deal for Portland for, arguably, the best player in that franchise’s history. Not.” (Vladi Eduarte)