Drug dealer tigok; 3 opisyal ng SAF, 6 pa sugatan sa bakbakan

BUMULAGTA ang isang umano’y drug dealer na may mga kaso ng pagpatay at iba pa matapos itong makipagbakbakan sa mga tauhan ng pulisya na nagresulta sa pagkakasugat ng tatlong opisyal at anim pang miyembro ng Special Action Forces (SAF) sa Panamao, Sulu noong Sabado.

Kinilala ni Brig. Gen. Allan Nobleza, director ng Bangsamoro Regional Police Office, ang nasa­wing suspek na si Muksidal Jumadil, may mga kasong murder at illegal possession of firearms, kabilang dito ang brutal na pagpatay sa isang babaeng negosyante sa Sulu.

Samantala, sugatan naman ang mga SAF trooper na sina Lt. Rico Apal, Lt. Earl Abdurajan III, Capt. Nolie Agmaliw, Cpl. Reymir Subion, Cpl. Lindo Macua, Cpl. Oliver Alviar, Cpl. Andres Dalang, Patrolman Edison Ray Paris at Patrolman Lionel Suaverdes, pawang nakatalaga sa 7th Special Action Battalion-SAF.

Sa ulat ng pulisya, nangyari ang insidente nang magtungo ang mga tauhan ng SAF, Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Sulu, Sulu Provincial Police Office (PPO) at Panamao Mumicipal Police Station sa Barangay Seit Higad sa bayan ng Pa­namao upang isilbi ang warrant of arrest para sa kasong murder ni Jumadil noong Sabado nang madaling-araw.

Gayunman, puma­lag at nanlaban umano si Jumadil dahilan para makipagpalitan ito ng putok sa mga awtoridad hanggang mapatay ito.

Base sa impormasyon, si Jumadil ang brutal na pumatay sa businessman na si Nurdija Damman Aminuddin sa Barangay Kanmindus sa Luuk, Sulu dahil sa hindi pagkaka­unawaan.

Pinagputol-putol ng suspek ang katawan ni Aminuddin at ikinalat sa iba’t ibang lugar sa Barangay Kanmidus.

Ilang baril naman at mga bala ang nakuha ng awtoridad sa lugar ng engkuwentro. (Edwin Balasa)