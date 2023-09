Dingdong game sa TikTok collab with Marian

Game na game si Dingdong Dantes sa collab nila ni Marian Rivera sa TikTok. Naghihintay lang daw siya.

“Depende `yan kay misis kung kelan niya ako tuturuan. Gusto ko ‘yan. Alam mo naman `yon.

“Pero nakakatuwa, grabe dahil sobrang hilig talaga niyang magsayaw. And I’m just really very happy to see her doing what she really likes.

“Basta sinabi niya, gagawin ko. Hahahaha!” sabi ni Dingdong.

Ang ‘Marimar’ na kaya ang gagawin nila? Abangan!

Anyway, super memorable nga rin para kay Dingdong ang guesting ni Marian sa ‘Family Feud’ na magbabalik na nga.

“Memorable na nag-guest si Marian. Two weeks siyang hindi nakatulog. Kasi hindi niya matanggap. Hindi niya nalaman ang sagot.

“Memorable lahat ng mga nanalo, dahil gustong-gusto ko talaga na nananalo ang mga contestant! Plus gusto ko `yung charity component,” sabi ni Dingdong.

Sino ang dream guest ni Dingdong? ‘Yung tipong bet na bet talaga niyang makita na sumasagot sa mga survey?

“Noon pa gusto ko na talaga ito, kasi pinapanood siya ng anak ko. Si Niana Guerrero. Noong time na `yon, wala pang kids. Ngayon kasi, puwede nang sumali ang mga bata.

“Gusto ko isama si Zia sa studio pag kasali si Niana, para matuwa siya. At saka naaliw sila sa stage. Naaliw sa nangyayari pati ang music ng ‘Family Feud’, gusto nila, nakikisayaw sila.”

Anyway, ang sigurado nga raw na dapat ding abangan sa ‘Family Feud’ ay ang ‘It’s Showtime’ family. Naka-schedule na nga raw sina Vice Ganda at Anne Curtis na mag-guest.

Ayon sa writer ng show, magkalaban sina Vice Ganda at Anne Curtis. May mga kasama sila na mula rin siyempre sa ‘it’s Showtime’. Hindi lang ako sure kung kanino kakampi si Vhong Navarro.

At wish din ni Dong na magbangaan sina Barbie Forteza at David Licauco, ang mga bida sa ‘Maging Sino Ka Man’.

So, keri ba ni Marian na rumesbak?

“Oo, puwede naman! Marami nga mga tatlong beses sumali. May resbak.

“Pero mukhang ayaw pa nga muna niya. Na-trauma na siya dati.

“Pero tingnan natin, may teleserye siya, may movie rin kami. Kaya may mga guesting. Pipilitin natin siya!” sabi ni Dingdong.

Eh, ikaw ba, gusto mo ring maglaro?

“Sobra, pangarap ko talagang maglaro. Ginawa nga sa akin ni Nelson Canlas ‘yon, siya ang nagtanong. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag ikaw ang contestant, ha!

“Ako kasi, every time bago mag-start, nire-rehearse namin, at nanghuhula rin ako. Ang galing kong manghula. Pero, iba na kapag game na. Kaya bilib ako sa mga contestant!” sabi na lang ni Dingdong.

Anyway, abangan ang ‘Family Feud’ simula ngayong Oktubre.

(Dondon Sermino)