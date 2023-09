‘Di sanay magkalayo… Zeinab, Bobby Ray sobrang miss ang isa’t isa

Kung puwede nga lang lundagin ang lugar ng isa’t isa ay ginawa na ng magkasintahang Zeinab Harake at Bobby Ray Parks Jr.

Matindi ang pagkasabik sa isa’t isa ng magkasintahan ilang araw pa lang mula nang magtungo sa Japan si Bobby Ray para sa isang basketball game at naiwan naman sa Pilipinas si Zeinab.

Idinaan ng magkasintahan sa kani-kanilang Instagram ang pagka-miss nilang magsama muli, bagay na naramdaman ng mga netizen kung gaano kamahal nina Zeinab at Bobby Ray ang isa’t isa.

Sa kanyang IG, nakabalandra ang eksena ni Zeinab na nakakandong paharap kay Bobby Ray habang nakayakap ito ng mahigpit at nakahalik sa pisngi ng cager.

Aniya sa post, “Miss na miss na kita mahaaaaaaal @ray1parks.”

Sinamahan pa ito ni Zeinab ng iba pang photos gaya ng pagsakay nito sa kasintahan at tukaan nila. Nilagyan pa ito ng sexy socmed influencer ng isang clip ng live performance ni Bruno Mars na may linyang pareho ng isinulat niyang caption.

Kinilig si Bobby Ray sa post at nag-comment ng “Got it, 1. Bruno Mars. 2. Bruno Earth. Second place never felt so good. I love you!”

Hindi naman nagpahuli sa palipad-hanging sweetness si Bobby Ray dahil naglagay siya ng long shot solo pic ni Zeinab, ng anak na babae nito, at iba pang nagpapa-miss sa kanya.

Sey niya, “Made it out, finally in positions that we prayed about.”

Reaction naman ni Zeinab dito, “Miss nya na kami.”

Niresebuhan naman ito ng basketbolista at sinabing, “Yup, you have no idea. Napa-post tuloy ako Bruno Mars.”

Asahang babawi nang pagkatamis-tamis na bonding ang magkasintahan kapag muli silang nagkita at nagsama.

(Rey Pumaloy)