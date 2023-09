Cabinet secretary kerida esmi ng ex-solon

Sino raw itong miyembro ng gabinete ang may kinakalantaring babae na asawa ng isang da­ting mambabatas?

Ayon sa impormasyong nakalap ni Mang Teban, pamilyado na itong si Secretary pero mahilig pa rin itong tumikim ng ibang putahe kahit may edad na.

Isa sa natipuhan nitong uragon na opisyal ay ang asawa ng dating mambabatas dahil palagi niya itong nakakasama sa trabaho. Bansagan na­ting itong babae na “Mrs. Key”.

Marami raw ang nakakakita sa lambingan ng dalawa kaya hinala nila, magdyowa ang mga ito. Ibang klase raw kasi kung magharutan, akala mo ay mga tinedyer lang.

Hindi masisisi itong Mrs. Key kung sakaling mangaliwa siya dahil ang mister nitong ex-solon ay minsan din natsismis na nakabuntis sa anak ng isa ring mambabatas.

May mga anggulong hiwalay na raw itong si misis at ex-solon kaya naman itong si Cabinet official na ang pumopopoy dito, aba’y kahit may edad na kasi ay may asim pa rin itong hitad.

Kaya parang “love triangle” ang peg sa pa­gitan nina Secretary, itong si girlalu at ang ex-mambabatas.

Ang mahirap lang, baka magwala itong ex-solon, aba’y laking eskandalo ito kapag nangyari.

Bukod sa churvahan, ginagamit daw ni Se­cretary ang kanyang kulasisi bilang panangga sa mga “Espiya Angels”. Marami kasing baho itong si Cabinet official kaya parang napapraning na ito, aba’y pati ba naman kasi ang kanyang undersecretary na isang career official ay pinaghihinalaan na nakikipagsabwatan sa isang mambabatas para siya ay gibain.

Clue. Ang cabinet secretary na may keridang asawa ng politiko ay may letrang D sa kanyang pangalan, as in Dumbo.