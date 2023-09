Burol ni BF bukas na sa publiko

BINUKSAN na ng pamilya Fernando ang burol ni dating Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman Bayani Fernando sa Queen of Angels Chapel sa Riverbanks Center sa Marikina City kahapon.

Maaga pa lang ay nagdatingan na ang mga libo-libong supporter ni BF para magbigay ng kanilang respeto at huling paalam dito.

Pumanaw si Fernando sa edad na 77-anyos matapos itong aksidenteng mahulog mula sa bubong ng kanilang bahay sa Monte Vista Subd. sa Barangay Industrial Valley Complex, Marikina City noong Biyernes.

Bagama’t namimighati, masaya na rin umano ang maybahay nito na si Marides dahil sa nakita niyang pagbuhos ng pagmamahal sa kanyang asawa.

Nagsilbi ng tatlong termino si BF bilang mayor ng Marikina City noong 1992 hanggang 2001 saka naging MMDA chairman hanggang 2009.

Inilarawan bilang ‘man of few words,’ nakilala ang mechanical enginner sa pagiging ‘scientific at practical’ sa paglutas sa mga problema ng Metro Manila.

Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa MMDA, isinulong niya ang rapid bus lane at ‘Metro Guapo’ campaign na lumikha sa NCR bilang livable metropolis. (Vick Aquino)