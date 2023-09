Arnold Clavio proud tatay! Anak grumadweyt sa Canada

TULAD ng ibang parent na may mga anak na nagtapos ng kanilang pag-aaral, super proud tatay din ang peg ng newscaster na si Arnold Clavio sa kanyang anak na si Adrienne Maria Karyna na nagtapos ng kolehiyo sa Canada.

Sa Instagram post ni Igan, ibinida niya ang kanyang anak habang hawak ang diploma nito.

‘Congratulations @aykikay on your graduation at George Brown College @gbcollege Food and Beverages Management – Restaurant Management (with honours),’ say ni Igan.

Marami naman ang nagpaabot ng pagbati para sa anak ni Igan.

Kasama na rito ang mga kasamahan niya sa trabaho sa morning show nila sa GMA 7 na Unang Hirit tulad nina Pia Arcangel, Lyn Ching at Vonne Aquino. (Mark Ray Patriarca)