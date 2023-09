Agaw-eksena! Couple, nag-prenup sa lansangan

MADALAS pabonggahan ang karamihan sa tema ng mga prenup photoshoot pero ibahin ninyo ang couple na ito na very practical ang atake!

Ito ay sina Antonio Dadivas at Shirlee Dee-Dadivas. Ginanap ang kanilang prenup photoshoot sa mismong lansangan ng Makati City.

Ang viral video ay pinost ng kanilang make-up artist na si @makeupbybooya. Say niya sa caption, ‘We love an unbothered couple.’

Mapapanood sa video ang BTS o Behind The Scenes ng naturang shoot kung saan pumuwesto sila sa tabi ng kalsada.

Ipinakita rin dito ang reaksyon ng mga taong nakakakita sa kanilang ganap na talaga naman agaw-eksena.

Nakasuot silang dalawa ng beige at white na coat at pants na sobrang astetik ang datingan kaya for sure makukuha talaga ang atensyon mo.

Nakatanggap ito ng humigit-kumulang 427.9k views at 6k comment mula sa mga user online.

Ilan sa mga komento:

Sabi ni @vinccitardes, ‘May sisigaw pa diyan ng SANA OL! Hahaha.”

“Yung nakasalubong habang papatawid, grabe yung tingin,” komento ni @lhea.

Pagbabahagi naman ni Budoy, aniya, “Admit it, era ngayon na dapat

mapansin at mag viral sa socmed.”

Dagdag pa ni @HerBestChoice, “Grabe mga nakatingin hahahaha.”

Ikaw, bet mo ba ng ganitong photoshoot theme? (Moises Caleon)