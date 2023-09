4 butaw kolektor dinakma

ARESTADO sa isang entrapment apat na katao matapos silang maaktuhan na kumokolekta ng butaw sa mga driver ng mini bus na pumapa­sada sa Bacoor City, Cavite Sabado ng gabi.

Nag-ugat ang pagdakip kina Florante Padla, Jolie Sobiono, George Anthony Calamba at Katherine Valbuena mula sa reklamo nina Doridelio Yuson, nasa hustong gulang, presidente ng Cazamida Transport Group (Babybus) at Efren Palma, operator ng Baby Bus at kapwa residente ng Kawit, Cavite.

Ayon kina Yuson at Palma, tinatakot ng mga suspek ang mga driver ng mini bus na pumaparada sa SM Bacoor City Terminal at pumapasada ng Cavite City, No­veleta, Naic na huhulihin sila ng Bacoor Traffic Management Department (BTMD) kung hindi sila magbibigay ng butaw na tig-P100 kada biyahe.

Kaysa hindi makabiyahe at mawalan ng kita, napipilitan na lang umano ang mga driver na magbigay.

Dahil sa nasabing reklamo, agad nagsagawa ng entrapment operation ang Cavite CPS bilang lead unit at Cavite Police Intelligence Unit (PIU) sa SM City Bacoor Terminal kung saan naaktuhan ang mga suspek habang kinokotongan ang mga driver.

Narekober sa kanila ang P10,120.00 cash at booklet na listahan ng mga body number ng mga bus na pumaparada sa terminal.

Nahaharap ang mga ito sa kasong Robbery Extortion. (Gene Adsuara)