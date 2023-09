Wala sa puso ang Kapuso? Kim ‘nanlinlang’

‘Nanlinglang’ si Kim Chịu sa ‘It’s Showtime’ nang i-promote niya ang upcoming serye with Paulo Avelino, JM de Guzman, at Diamond Star Maricel Soriano.

Trending now ang video kung saan nabanggit ng tinaguriang Chinita Princess ang ‘mga Kapatid’ na associated sa TV5 instead of ‘mga Kapuso’ dahil sa GTV ng GMA-7 na napapanood ang noontime nila at nilayasan na nga nila ang Kapatid Network.

Kinaaliwan ng netizens ang sinabi niyang “Yes, mga Kapamilya, mga Kapatid, ayy! Mga Kapamilya, mga Kapuso, meron po akong bagong teleserye na ipapalabas po sa Prime Video starting October 5, ‘Linlang’ po ang title!”

Maging si Kim ay natuwa sa pagkakamali niya at nire-post niya ang trending video na may caption na “Nalinlang ka! (With laughing face emoji) hihihi.”

Kaloka. Hahaha!

(Ogie Narvaez Rodriguez)