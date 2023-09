Tutulong sa mga may cancer Erik bet mag-asawa ng beauty queen

Ang daming umiyak sa video ni Erik Santos na humagulgol siya dahil sa magkasunod na pagpanaw ng kanyang mga magulang.

Pero, dahil daw sa pagmamahal na pinaramdam sa kanya ng mga taong halos kapareho rin ang naging karanasan sa kanya, natutuwa raw ang puso niya.

“Pag nagbabasa ako ng mga comment sa mga vlog na nagawa ko, grabe ang nababasa ko na same experience. Kung ano ang naranasan ko sa mga magulang ko, ganun din sila. Naramdaman ko na hindi ako nag-iisa.

“At totoo nga, parang ang daming gusto na maging anak ako. Natutuwa naman ako. I’m flattered na ganun. Siyempre ngayon, kahit papaano, orphan na ako, marami ang gusto akong ampunin,” sabi ni Erik.

At dahil ulilang lubos na nga siya ngayon, parang panahon na raw na ang sarili na rin niya ang pagtuunan niya ng pansin, lalo na ang paghahanap ng makakasama sa buhay.

“Mahirap mag-isa sa buhay. And hopefully, I’m really, really praying, na magkaroon na rin ako ng sarili kong pamilya. I hope na makilala ko na ang the one.

“Siyempre naman, hindi rin kasi maganda na mag-isa sa buhay!

“Pero sa ngayon, mentally, emotionally, I’m not ready yet! Because I’m still recovering sa pagkawala ng parents ko.

“Pero alam ko, kasama `yon sa dasal ko, na darating ako sa time na mapi-feel ko na ang readiness,” sabi ni Erik.

Pero, hindi raw siya nagsisisi na inuna niya ang alagaan ang magulang niya, bago harapin ang sarili.

“Mahaba pa ang panahon,” sabi ni Erik.

At ano ba ang hinahanap niya sa isang babae na gusto niyang magpangasawa?

“Siyempre maganda. Kasi masarap gumising na maganda ang katabi mo, to be honest.

“Siyempre gusto ko mauunawaan ang trabaho ko, makakasundo ng personalidad ko. Makaka-adjust ako at makaka-adjust din siya sa akin.

“Showbiz or non-showbiz? Kahit ano o sino, hindi na ako mamimili. Choosy pa ba ako? Basta maganda, okey `yon.”

So, dapat beauty queen?

“Basta maganda, at maganda ang kalooban!” sagot ni Erik.

Anyway, naki-partner nga pala si Erik sa Anchor of Hope & Strength, isang non-profit organization na tumutulong sa mga cancer patients.

Pareho ngang pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa cancer, kaya malapit sa puso niya ang organisasyon na ito.

“In every milestone, I make sure to honor and give back to my parents since they are the ones who dreamt with me 20 years ago. And partnering with the Anchor of Hope & Strength organization, I’m sure I’m doing the best way to honor them and that I made them even more proud,” sabi ni Erik.

Ang Anchor of Hope & Strength organization nga ang beneficiary ng 20th anniversary concert niyang ‘milEStone’ na gaganapin sa October 6, sa SM Mall Of Asia Arena.

