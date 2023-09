Tsokolate ng Siquijor bibida

Bibida na sa merkado ang isang mataas na kalidad ng tsokolate mula sa Siquijor.

Ayon sa Department of Science and Technology (DOST) nakikita nila na ang Siquijor ay isang panibagong lalawigan na kayang mag-produce ng mataas na kalidad ng tsokolate.

Sinabi ni Engineer Mario dela Peña, DOST-Siquijor provincial director, na tinutulungan ng DOST ang micro, small and medium enterprises (MSMEs) sa island province para maging karagdagang pagkakakitaan ang paggawa ng tsokolate.

“We just learned that we can find the Creole cacao in Siquijor, whose beans or seeds are of higher quality,” ayon kay dela Peña.

Nabatid kay Dela Peña na ito ay bagong venture ng ahensiya para mahikayat ang kasaluku­yang MSMEs sa Siquijor.

Nalaman na 16 MSMEs ang nakakumpleto ng chocolate-making training na isinagawa ni Vina Antopina, isang Belgium-trained chocolatier at DOST provincial director ng Bohol.

Tinawag rin na Siqcolate, ang inisyal na brand ng Siquijor chocolate candy bar. (Juliet de Loza-Cudia)