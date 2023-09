TAPE testigo nadulas ‘EB’ theme song ginawa ni Vic

Humarap sa Marikina Regional Trial Court ang testigo ng Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) noong nakaraang Huwebes pero ikinatuwa pa ito ng kampo nina Tito, Vic at Joey dahil parang inamin na rin ng testigo na si Vic Sotto ang gumawa ng theme song ng “Eat Bulaga”.

Ang hearing ay kaugnay ng kasong copyright infringement at unfair competition na isinampa ng TVJ laban sa TAPE Inc at GMA Network Inc. noong Hunyo. Hiniling din ng mga complainant na magpalabas ng writ of preliminary injunction ang korte upang pagbawalan ang TAPE Inc. na gamitin ang pa­ngalan ng programang “Eat Bulaga” o “EB” sa GMA-7.

Ayon sa isang source ng Abante, isang Vincent Dy Buncio ang iniharap ng TAPE sa korte para kontrahin ang posisyon ng TVJ hinggil sa pagmamay-ari nila sa “Eat Bulaga”.

Pero nag-backfire umano ang hakbang ng TAPE dahil parang na­ging testigo ito ng TVJ nang aminin umano ni Buncio na si Vic ang may gawa ng theme song ng “Eat Bulaga”.

Tetestigo rin sana si dating Zamboanga del Norte Rep. Romeo Jalosjos Sur., ang chairman ng TAPE Inc. pero humirit ito ng postponement.

Bukod sa TVJ, kasama sa complainant si dating creative director ng “Eat Bulaga” na si Jenny Ferre.

Humingi rin sila ng P17.482 milyong danyos sa kompanya dahil sa pag-ere ng tatlong araw na replay ng “Eat Bulaga” sa GMA-7 nang walang pahintulot mula sa tatlong host. Ang danyos ay ibinase sa P5.827 milyon kada araw na kita ng “Eat Bulaga”.