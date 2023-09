Sobrang touched… Helen pinaiyak ni Tito

Dahil sa 54 red roses naging emosyonal at napaluha nang husto si Helen Gamboa at napayakap sa mister na si Tito Sotto.

Hindi napigilan ni Helen na maluha sa tumambad na malaking bouquet ng red roses pagkalabas niya sa kuwarto.

Ang 54 red roses ay bilang ng taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa.

Ibinahagi ito ng bunso nilang anak na si Ciara Sotto sa kanyang Instagram.

Makikitang pumasok sa kuwarto ni Helen ang apo nitong si Crixus (anak ni Ciara) para palabasin ang lola.

Paglabas ni Helen ng kuwarto ay maririnig ang pagbati ni Ciara ng Happy 54 anniversary at ikinagulat nga ng veteran actress nang makita ang mga bulaklak at nasa tabi nito si Tito.

Yumakap ng mahigpit si Helen sa mister at panay ang pasalamat niya kay Tito Sen.

Muling niyakap ni Helen si Tito sa hindi mauubos-ubos na appreciation gesture niya sa mister.

Napaiyak din si Tito sa eksena dahil naantig ito sa naging reaksyon ni Helen.

Masuyong hinalikan ni Tito sa kamay si Helen habang naglalakad sila, matapos ang pagsama ni Crixus sa kanilang yakapan.

Sey ni Ciara sa video post, “Before this day ends… let me share with you Daddy’s yearly surprise for mom! Happy 54 years Mom and Dad… there will never be a love like ours. Truly grateful to God for both of you and your everlasting love. I love you both so much. Happy Anniversary #54years #mayforever.”

Naiyak din ang mga netizen sa post at nagsabing isang inspirasyon sa mga mag-asawa ang pagmamahalan nina Helen at Tito.