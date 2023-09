Dumaguete City, Negros Oriental – Narito ako ngayon samagandang lungsod ng Dumaguete sa lalawigan ng Negros Oriental. Bahagi ako ng ipinagmamalakingprograma ng Department of Science and Technology –Science Education Institute (DOST-SEI), ang NuLab: STEM in Motion.

Ang NuLab ay isang makabagong bus. Pero hindi gaya ngpampasaherong bus na maraming upuan, iilan lamang ang sa NuLab. Halos dalawampung katao lang ang nakakaupo.

Hindi namamasada ang bus. Pero naglalakbay ito sa buong kapuluan para magturo ng iba’t ibang siyensya sa mga mag-aaral ng Science, Technology, Engineering, and Math o STEM. Nagbibigay ng tatlong oras na lecture ang mga iniimbitahang dalubhasa upang lalong mahikayat ang mga piling mag-aaral ng senior high school sa ilang piling lugar sa bansa.

Nagsimula ang NuLab noong Hulyo 2019. Daan-daang mag-aaral na ang napagsilbihan ng proyekto at inaasahan pang darami ito dahil sa pagluwag ng mga restriksyon sa paglalakbay sa buong kapuluan.

Noong Agosto, nagpunta ang NuLab sa bayan ng Lucban.Nakinabang sa proyekto ang mag-aaral sa senior high school sa nasabing bayan sa lalawigan ng Quezon. Naging mag-aaral sila sa kakaibang sasakyang mayroong interactive board, indibidwal na monitor para sa mag-aaral, laboratory-grade na kasangkapan, mga wireless sensor, at iba pang pambiharang kagamitan.

At ngayon ngang Setyembre, kasabay ng pagdiriwang ng Science and Technology Week ng Rehiyon 7, mamamalagi nang halos sanlinggo ang makabagong bus para naman makapaglingkod sa piling kabataan ng lalawigan.

Naging bahagi ako ng NuLab para magturo ng paksang science communication. Kinuha akong tagapagturo dahil sa aking karanasan bilang propesor at manunulat. Binigyang-diin ko ang kahalagahan ng pagpapadaloy ng kaalaman at impormasyon sa karaniwang tao upang maslalo pang dumami ang may alam at pakialam sa siyensyana kaugnay naman talaga ng ating buhay.

Sinabi ko sa mga mag-aaral na ang isang maunlad na pamayanan at bansa ay dapat mulat sa mga usaping nakaangkla sa siyensya tulad ng enerhiya, kalusugan, at usaping pangkalikasan. Kung hindi maisasalin ang kaalaman sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng media, mananatiling walang alam ang mamamayan sa proseso ng agham.

Hindi makikisangkot ang mga tao sa usaping pang-aghamkung hindi nila alam, kung hindi sila pamilyar. at maymalaking tsansang pagsasamantalahan lamang ng may kapangyarihan.

Ipinaliwanag ko ang iba’t ibang paraan kung paano makapagbibigay ng kaalaman at impormasyon, kung ano ang mabisang tsanel o platform para sa iba’t ibang uri ng publiko. Sa huli, nagbigay ako ng gawain na inilahad ng mag-aaral sa paraang worksyap hinggil sa napanood nilang bidyo hinggil sa isang paksa ng siyensya.

Nasa ubod ng salitang mula sa Latin na ‘scientia’ ang karunungan. Hindi lamang ito basta tungkol sa eksperimento at pananaliksik na iniuugnay natin sa popular na kahulugan nito ngayon. Ang ‘siyensya’ mismo ay karunungan.

Para sa pagkakataong makapagbahagi ng kaalaman dito sa Dumaguete, nagpapasalamat ako kay Senior Science Research Specialist Juan Antonio R. Tuazon at Science Research Specialist na si Ma. Cristina Mae S. Ilawkasama si Engr. Angelo Samson Javier na Project Technical Specialist ng nasabing pangkat ng masisipag, matatapat, at magagaling na lingkod ng bayan.