Palasyo ‘binaril’ pagbaba ng retirement age sa gobyerno

Tinutulan ng Malacañang ang panukalang batas na naglalayong ibaba ang retirement age ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, mula 60-anyos ay gagawing 56-anyos.

Sabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, hindi papasa sa mga opisyal ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang nasabing panukala.

“Kumbinsihin mo ‘yong mga kasama ko kung papayag sila sa ganon,” paghahamon ni Enrile.

Ayon sa opisyal, hindi kakayanin ng gobyerno ang karagdagang gastos dahil tataas ang bilang ng mga pensyonado kapag ibinaba ang retirement age sa gobyerno.

Aniya, ang polisiya ngayon ng gobyerno ay itaas ang retirement age tulad ng ginagawa sa mga pulis at sundalo.

“The tendency all over the world is to increase the age of retirement because hindi kaya maski ng pinakamayaman na bansa ang early retirement ng kanilang empleyado,” paliwanag ni Enrile.