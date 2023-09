Pagsayaw ni Richard sa Antipolo, napurnada

Ngayong Linggo sana rarampa sa Antipolo City si Richard Gutierrez kasama ang mga taga-‘The Iron Heart’ na sina Dimples Romana, Jake Cuenca, Sofia Andres, Christian Vasquez, Ryza Cenon, Anthony Jennings, at iba pa, pero dahil sa inclement weather ay nag-announce na ng cancellation ang mga taga-ABS-CBN.

Sayang nga dahil excited pa naman si Richard at ang mga makakasama niya sa the ultimate ride grand motorcade event na ‘yon.

Eh dahil motorcade ‘yon at masama ang panahon, hindi talaga puwedeng ituloy.

Sayang nga dahil sa pinaka-end ay may mga booth pa naman sana at magsu-show ang cast ng ‘The Iron Heart’.

Nagbiro na nga lang si Richard na sayang at hindi matutuloy ang pagsasayaw sana niya sa pa-show nila after ng motorcade.

Samantala, inaalam pa namin kung ire-reschedule ba ang nasabing event.

May malaki namang pasabog si Richard at ang cast ng ‘The Iron Heart’ dahil simula sa Lunes ay last three weeks na lang ang kanilang action-drama serye na napapanood sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, iWantTFC, TFC, at iba lang platforms ng ABS-CBN.

Tiyak daw na ikakagulat ng kanilang avid viewers ang mga magaganap pa sa ‘The Iron Heart’.

May narinig kaming lugar na pupuntahan ni Richard at ng iba pang cast para sa kanilang finale week, pero bawal daw sabihin pa.

Bongga!