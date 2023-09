NAIA terminal 3 parking pinasabog

Iniimbistigahan na ng Manila International Airport Authority (MIAA) at ng Philippine National Police Aviation Security Group (PNP-AVSEGROUP) ang naganap na pagsabog ng isang Molotov bomb sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 open parking area kahapon dakong alas-9:39 ng umaga kung saan tatlong sasakyang nakaparada ang nasira at masuwerteng walang nasaktan sa insidente.

Kinakalap na ng pulis ang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan sa taong responsable sa pag-itsa ng Molotov bomb sa parking lot.

Kinabibilangan ng isang naka-parking na Toyota Fortuner na may plate number NCL 6610, Toyota Rush zplate number NEV 2485 at Mazda Tribute na may plate number NBI 716 ang nasira ng pagsabog.

Base sa inisyal report ni Aviation policeman P/Corporal Manuel Supan, duty patrol sa arrival curbside, nakatanggap siya ng impormasyon na mayroon sumabog na Molotov bomb sa parking open area ng NAIA Terminal 3, Pasay City at kaagad itong nagresponde sa lugar at inalam ang insidente alas-10:05 ng umaga.

Ini-report ni Supan ang insidente sa duty TOC at ipinaalam sa SDO para i-secure ang lugar.

Kabilang sa mga nagresponde ang miyembro ng AVSEGROUP kasama ang Special Operation Unit at SOCO ng PNP kung saan isinagawa ang paneling at clearing operations at crime scene investigation.(Otto Osorio/Betchai Julian)