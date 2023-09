Misis laglag sa P16.7M bentahan ng shabu

Pinalibutan saka dinamba ng mga pulis ang isang ginang na umano’y big time drug pusher, matapos kumagat sa ikinasang buy bust operation kung saan nasa P16.7 milyong halaga ng shabu ang nasamsam dito kamakalawa sa Valenzuela City.

Kinilala ang suspek na si Napisa Bora Mimbalawag, 40, taga- Bayabao, Lanao, Del Sur.

Narekober sa kanya ang 2000 gramo ng shabu, buy bust money, IPhone, drivers license at 1 gold platinum Avanza 2017 model na may plate number NBX-5763.

Bago ang buy bust, isinaillaim sa survelliance si Mimbalawag ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at isa sa mga ahente ang nagkunwaring shabu buyer.

Napagkasunduan na sa harap ng Jinyl Import and Export Trading Co. sa Mindanao Avenue, Barangay Ugong, Valenzuela City ang lugar ng bilihan.

Alas-3:20 ng hapon, nagtungo na sa nasabing lugar ang mga tauhan ng PDEA RSET 1, NDO, PDEG, SOU NCR, RDEU at Valenzuela Police at hinintay ang senyas ng poseur buyer, kaya nang magkaabutan doon dinampot at pinosasan ang ginang. (Orly Barcala)