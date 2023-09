Metro Manila nalubog sa baha

Dahil sa matinding pagbuhos ng ulan sa Metro Manila nitong Sabado nang hapon, binaha ang ilang bahagi ng Epifanio delos Santos Avenue (EDSA) sa harap ng Camp Aguinaldo sa Quezon City.

Sa ibinahaging larawan sa Facebook ng Metropolitan Manila Deve­lopment Authority (MMDA), makikitang wala nang galawan ang mga sasakyan dahil sa baha.

“FLOOD ALERT: As of 12:20 PM. EDSA Camp Aguinaldo NB. half tire deep. Not passable to light vehicles.” ayon sa MMDA.

Sandamakmak naman na mga sasakyan at motorsiklo ang nakatigil lang sa kalsada dahil sa hindi madaanang kalsada.

Kapansin-pansin naman na may isang puting van na ang itinutulak ng ilang katao upang maiahon sa baha.

Dakong alas-2:15 nang hapon na humupa ang baha sa nasabing bahagi ng EDSA.

Kabilang sa mga na-monitor ng MMDA na binaha ay ang Balintawak Market Northbound – Gutter deep; Edsa Balintawak NB – 4”(half gutter); EDSA North Avenue SB – Gutter deep; EDSA SB Panay Ave towards Mo. Ignacia – 8” (gutter); EDSA Kamuning Northbound and Southbound – Gutter deep; Edsa NB Main Ave – 10” (half knee); East Ave. Westbound before EDSA – Gutter deep; Ramon Magsaysay Blvd. Altura bridge EB. Knee deep; Vicente España Eastbound – Gutter deep; España-Antipolo 6” (half gutter); España-Dela Fuente 8” (gutter); España-Maceda WB, Gutter deep; Araneta-Kaliraya NB – half tire deep; G. Araneta Northbound and Southbound E. Rodriguez- -13”(half tire); Valle Verde Gate 6 SB at C5 Eastwood SB – Gutter deep; C5 Kalayaan SB – Gutter deep.

Karamihan sa mga gutter deep ang lalim ay maaari namang daanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Gayunman, nagdulot ito ng matinding trapik sa kalsada.(Carl Santiago)