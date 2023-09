Makapagpagupit, makapagpakulay ng buhok sa South Korea… Kathryn natupad ang isa sa bucket list

Kahit na-delay ang flight ni Kathryn Bernardo pabalik sa Pilipinas noong Biyernes ay hindi mo makikitang malungkot ang girlfriend ni Daniel Padilla.

Nasa cloud 9 pa kasi si Kath dahil sa parangal na Outstanding Asian Star of 2023 sa katatapos lang na Seoul International Drama Awards sa South Korea.

Kaya imbis na magmukmok sa hotel ay ginamit ng aktres ang chance na iyon para makapamasyal, makapag-shopping at tuparin ang matagal na niyang gustong gawin at nasa bucket list niya noon pa na makapagpagupit at makapagpakulay ng buhok sa Korea.

Agad pinusuan ng netizens at mga kapwa artista ang new hairstyle and color ng Asian Superstar.

Samantala, marami ring Pinoy na nasa South Korea ang masuwerteng nakakita at nakapagpa-picture kay Kathryn habang nagmamasyal ito sa Myeong-dong, na kilalang shopping area sa Seoul.

Ilang fans ang nag-post ng video sa kani-kanilang social media accounts ng encounter nila with Kathryn habang nagsa-shopping ito.

Tuwang-tuwang at proud ang mga kababayan natin sa South Korea dahil sa success at recognition na nakamit ng aktres.

Puring-puri rin nila ang kabaitan nito sa mga faney na tulad nila.

At hindi lang picture-taking huh, nakipagchikahan talaga ang aktres sa mga supporter niya. Shookt sila sa pagiging accommodating ng idolo kahit na busy ito at nagmamadali sa pamimili.

At least kahit isang araw ay nakapamasyal si Kathryn sa Seoul kasama si Mommy Min Bernardo at ang kanyang glam team.

‘Yun Na!