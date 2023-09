Magbabawas daw ng mga daily host: ‘EB’ may cost cutting?

Usap-usapan ngayon sa social media ang gagawing pagbabawas diumano ng daily hosts ng noontime show na ‘Eat Bulaga’.

Pero nilinaw naman daw ng TAPE, Inc. na walang tatanggaling regular host ng kanilang noontime show.

Magsasalit-salitan o mag a-alternate lang daw ang ibang hosts sa iba’t ibang araw.

Tanging sina Paolo Contis at Isko Moreno lang daw ang mapapanood sa show mula Lunes hanggang Sabado.

Ayon sa chika, tumanggap na raw kasi ng iba pang projects sa GMA-7 ang mga Kapuso artist na kabilang sa ‘EB’.

Pero iba ang iniisip ng netizens, lalo na ‘yung solid Legit Dabarkads fans, para sa kanila ay malinaw na cost cutting ito.

May mga hirit pa ang bashers ng ‘EB’ na mukhang nalulugi na raw talaga ang produksiyon dahil sa mababang ratings at viewership nito. Maging sa official YouTube channel daw kasi na may more than 5 million subscribers pero kapansin-pansin na hindi tumataas sa 5k ang daily live viewership nito unlike noong sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at Legit Dabarkads pa ang hosts nito.

Hindi nga ba ang ratings ang basehan ng mga advertiser para maglagay ng commercials sa isang programa? Pag mababa ang ratings, automatic na kaunti ang commercial load nito.

May comment sin na hindi naman daw sikat mga nakuhang hosts ng ‘EB’ kaya paano raw ito magiging busy? Aray ko!

Mas nagte-trending pa raw kasi yung mga sikat na Kapuso artists na nag lge-guest sa kalabang show na ‘It’s Showtime’. Kaloka!

Oh well, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata at ang official statement mula mismo sa legal counsel/spokesperson ng TAPE, Inc. na si Atty. Maggie Abraham.

(Ogie Narvaez Rodriguez)