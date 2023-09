Kurt Reyson, Letran Knights uumpisahan depensa sa titulo

(SM MOA Arena-Pasay)

2 pm – Opening Ceremonies

3 pm – JRU vs CSJL

5:30 pm – LPU vs CSB

Natapyasan ng mga beterano ang Colegio de San Juan de Letran, pero kumpiyansa pa rin sa 99th National Collegiate Athletic Association men’s basketball tournament 2023 na sisiklab ngayon (Linggo) sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Tapos na ang playing years at graduate na sina Fran Yu, Louie Sangalang, Brent Parasiso, King Caralipio at Tommy Olivario kaya mabigat ang pasan ng bagong team skipper na si Kurt Reyson at nina Deo Cuajao, Paolo Javillonar, Kobe Monje, Kyle Tolentino, Rafael Go at Kevin Santos.

“We lost some of the leaders of the team and key players from past campaigns but we will work harder to compete and make the school and our fans proud,” giit ni coach Rensy Bajar na pumalit kay Bonnie Tan.

Jose Rizal University ang katapat sa alas-3:00 ng hapon Knights makaraan ang alas-2:00 ng hapong opening ceremony. Magtutuos din sa alas-5:30 ng hapon ang Lyceum of the Philippines University at College of Saint Benilde.

(Gerard Arce)