Kiko, Pacman, Tol ‘kamote’ sa Senate race

Kung ngayon gagawin ang halalan sa pagka-senador, magiging topnotcher dito si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Namumuro namang matalo sina dating Senador Francis “Kiko” Pangilinan, Manny “Pacman” Pacquiao at Senador Francis “Tol” Tolentino.

Ayon sa Third Quarter survey ng Publicus Asia, nakakuha si Duterte ng 47% voter support. Sinusundan siya nina dating vice-presidential candidate Doc Willie Ong at ACT-CIS Party-list Representative Erwin Tulfo na parehong may 43%.

Nasa ikaapat hanggang ikaanim na puwesto ang mga reeleksyunistang sina Senador Christopher “Bong” Go na may 38%, at Senator Imelda “Imee” Marcos at Ronald “Bato” dela Rosa, na parehong may 36%.

Magkadikit naman sa 7th at 8th place ang magkatambal noong 2022 presidential race na sina da­ting Senador Panfilo “Ping” Lacson at dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III na may 34% at 33%, ayon sa pagkakasunod.

Nasa ikasiyam na puwesto si dating Manila Mayo­r Isko Moreno sa 32%, ikasampu si dating Vice President Leni Robredo, habang tabla sa 11th at 12th place sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at Pia Cayetano na parehong may 25%.

Laglag sa Top 12 sina dating Senador Pangilinan na may 24%, Pacquiao na may 23%, Atty. Chel Diokno na may 22% at Tolentino na may 21%.

Ang PAHAYAG 2023 Third Quarter Survey (PQ3) ay isang independent at non- commissioned survey na isinagawa ng Publicus Asia Inc. noong Setyembre 7-12, 2023 na may 1,500 respondents nationwide.