Ivana in love, super kilig sa bagong boylet

Super benta ng bagong vlog ni Ivana Alawi, na si Andrea Brillantes ang ka-collab niya, ha! Wala pang isang araw, close to isang milyon na agad ang view, ha!

Aliw na aliw ang marami kay Andrea dahil super fan nga raw siya ni Ivana, na ang dami raw naitulong sa kanya ni Ivana noong pandemic, dahil ito raw ang madalas niyang panoorin noon, at nagtatanggal ng kanyang pagod at lungkot.

Pero, sina Andrea at Moana Alawi raw ang mas magkaibigan. Magkasing-edad nga kasi ang dalawa.

Siyempre, waging-wagi ang ‘King Crab Mukbang’ nila dahil sa laki ng sukat nito. Gulat na gulat nga si Andrea, na mas malaki pa raw sa mukha niya ang ‘king crab’ na nilalafang nila.

At siyempre, si Moana ang tagatanong sa dalawa ng mga juicy questions, at prangkahan nga ang sagot nila.

At ano ang pagkakapareho nila ni Andrea?

“Parehas kaming naloko. Hindi talaga makuntento ang mga lalaki. Kahit maganda ka na, lolokohin ka pa. Pareho kaming artista, pero mas magaling siya!” sagot ni Ivana.

Bongga nga rin ang tanong tungkol sa toxic behavior nila. Na ang sagot ni Ivana…

“I love cutting people!

“Selosa rin ako!

“Pero hindi ako nagma-manipulate!

“Hindi rin ako gumagawa ng kuwento!”

Nagpapaasa ka ng mga manliligaw?

“Pag trip lang! Hahahaha! Hindi ba fun, fun ‘yon? Hahahahaha!

“Shet! Dati nagpapaiyak talaga ako ng mga lalaki!

“Akala ko kasi hindi `yon toxic!” chika pa ni Ivana.

Anyway, isa pala sa mga pangarap ni Ivana ay maging abogado.

“Ang dami kasing naloloko. Ang sarap tulungan. Eh ngayon kasi, minsan wala akong alam sa law. Hindi ko alam kung ano ang tamang law sa atin. I really want to learn. And help of course ‘yung mga naabuso.”

So, ano ang mensahe mo sa mga manloloko?

“Kakarmahin din sila! Karma is real. Kung ano ang gawin mo sa isang tao, mangyayari rin sa iyo!” sabi ni Ivana.

Sa tanong kung may dyowa o dini-date ba siya ngayon?

“Yes!” sagot ni Ivana.

“Meron. Pero hindi siya 6 footer. Baka mag-expect kayo.

So, dyowa na ba, o may commitment na sila?

“Nasa getting to know pa lang.

“Sabi ko nga ‘di ba, mahilig akong magpaasa. Pero ngayon, ayoko na magpaasa. Magbabago na ako.

“Pero yes (masaya siya)! Sabi ko nga kay Moana, mauuna akong magka-dyowa.

“Pero malapit na ako (magkadyowa). Babalitaan ko na lang kayo!” sunod-sunod na sabi ni Ivana.

So, kelan niya planong pakasal?

“Noon ang gusto ko 21. Pero lumampas na ako ng 21. So, 31 na lang. Parang hindi ko na keri ang 41!” sagot niya.

At dahil sabi nga ay magtu-27 pa lang si Ivana sa December 25, malamang na sa 2027 pa siya magpapakasal, ha!

Pero, sino nga kaya ang mapalad na boylet na magiging dyowa ni Ivana?