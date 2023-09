Gayle Pascual, Lady Blazers hinakbangan Lady Kngihts

P1, P8 file fotos C/o Ms Wyn. Thanks.

Mga laro ngayon

(FilOil EcoOil ArenaSan Juan)

11 am – Lyceum vs Arellano

2 pm – Mapua vs Ateneo

5 pm – NU vs SSCR

KIBITBALIKAT lang ang NCAA champion College of Saint Benilde sa makupad na simula, kinaldag pa rin ang Colegio de San Juan De Leyran, 20-25, 25-14, 25-18, 25-22 sa 2nd Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre -Season Championship 2023 elims Sabado sa FilOil EcoOil Center sa San Juan.

Umahon ang Lady Blazers sa unang set na pagkabaon bago dehins pinaporma ang Lady Knights sa sumunod na tatlo tungo sa magarang binyag sa Pool C samantalang subsob ang CSJL sa 0-3.

Pinamunuan ni dating NCAA Finals MVP Gayle Pascualang kampo sa nilagareng 14 na puntos sa 12 atake. Tatlo pang katropa ang may twin digits sa paliga ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. na pinatatakbo ng ACES (Athletic Events and Sports Management Inc.)

Sina Jade Gentapa, na dati ring Finals MVP, at Michelle Gamit nagsalansan ng tig-13 habang si Zamantha Nolasco ay naka-11 sa torneong mga suportado ng Mikasa, Eurotel, Victory Liner, Summit Bottle Water, Peri-Peri Charcoal Chicken, R and B Milk Tea, Potato Corner, Rebel Sports, Converge ICT Solutions, Genius Sports, Philippine Sports Commission at ng Commission on Higher Education.

Pero hindi kuntento si Jerry Yee sa debut ng team isang buwan pagkapatalsik sa quarters ng Shakey’s National Invitationals laban sa isa pang kapwa NCAA member University of Perpetual Help System Dalta.

“Pangit ang laro namin. Either pagod kami, underestimated ‘yung kalaban or masyado kaming eager. So, pangit ‘yung laro namin. Let’s see sa second and third game,” litanya ng Taft-based squad coach.

(Lito Oredo)