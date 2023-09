Gas station ninakawan ng cashier, 3 kasabwat

Arestado ang tatlong empleyado at ang asawa ng cashier matapos ang mga itong magkutsabahan sa pagbebenta ng mga ninanakaw na gasolina sa pinagtatrabahuhang gas station sa Lucena City.

Sa report, makaraan ang isinagawang surveillance operation ng mga tauhan ng Lucena City police station at Quezon PNP intelligence unit, nabuko at naaresto maghahatinggabi ng Biyenes, ang suspek na sina Shara Joy Baylon Demetrial, 28, cashier ng Petron sa Old Maharlika highway, Brgy. Ibabang Dupay, Lucena City, at pump attendants na sina Mark Joseph Beltran, 27, at Billy Joe Valencia Jarmin, 32.

Inaresto rin ang mister ng cashier na si Anthony Lachica Betita na kasabwat din sa krimen.

Batay sa imbestigasyon, modus ng mga suspect, sa pamamagitan ng sabwatan ng tatlong empleyado na nakawin ang gasolina at i-pump sa mga plastic container.

Ang asawa naman ng cashier na si Betita ang pumi-pick up ng mga container at ikinakarga sa kanyang e-bike para ibenta sa kanilang mga kustomer.

Nakakulong na ang mga suspek sa Lucena City police station custodial facility at nakatakdang kasuhan. (Ronilo Dagos)