Damian Lillard ayaw mapunta ng Golden State Warriors

MAS gugustuhin pa ni Damian Lillard na mapagtatalo taon-taon kaysa mapunta sa Golden State.

Ayaw niya sa Warriors. Kahit sabihing sa Oakland pinanganak at lumaki siya.

Nang humingi ng trade sa Portland, tinumbok agad ni Lillard na Miami Heat lang ang gusto niyang landingan.

Dalawang buwan matapos ang trade request, nasa Trail Blazers pa rin siya.

Sa YouTube show It Is What It Is, giniit ni Lillard na wala siyang balak maglaro sa Golden State sa 78th NBA 2023-23.

“I respect what they’ve been doing over the last eight, nine years or whatever, and I’m from there, obviously. That’s home,” pasakalye niya bago diniretso: “But I can’t go be a part of that. They won four champiosnhips. What I look like going to try to do that? … It don’t even make sense. I’d never do nothing like that. I’d lose every year before I go.”

Sa 11 years sa NBA, hindi umalis sa Portland si Lillard, 33. Nitong 2022-23 season, nag-average siya ng career-high 32.2 points per game. (Vladi Eduarte)