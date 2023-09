Dahil kay Ricci: Andrea takot nang mag-asawa

Gandang-ganda si Andrea Brillantes kay Ivana Alawi, lalo na noong nagkaharap na sila nang malapitan, at nakita niya na halos magkasinglaki lang sila, ha!

Anyway, nagkasama nga sila sa vlog ni Ivana mismo, at bongga ang mga juicy questions na sinagot nila, ha!

Pero sa tanong kung ano ang pagkakapareha nila ni Ivana?

“Parehas kaming maganda! Parehas kaming naloko!” sagot ni Andrea.

At yes, gusto niyang makatrabaho si Ivana.

“Yes, gustong-gusto ko. Tapos ang genre, gusto ko action. Mga spy kami!” hirit ni Andrea.

At kaloka rin ang sagot ni Andrea sa tanong tungkol sa ugali niyang toxic?

“Binabago ko na siya. I’m trying my best! Gantitera kasi ako. Gumaganti ako. Applicable ito sa relationship. Like, nasa party ka, nagpa-party rin ako. Binabago ko na dahil hindi naman maitatama ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali.

“At noong may nangyari sa akin, sinubukan ko nga, na talagang isang buwan akong galit na galit, at kinimkim ko lang siya. Tapos nagdasal lang ako, tapos pinairal ko lang ang goodness in my heart at huwag magpadala sa ka-toxic-an, naging maganda ang buhay ko!” sabi ni Andrea.

Plano ring mag-aral ni Andrea, at gusto niyang kumuha ng kursong psychology.

“Gusto ko talaga psychology. Mahilig ako sa learning about someone’s personality, characteristics. Feeling ko kaya ko silang matulungan, o maintindihan.

Anyway, inamin din ni Andrea na dahil sa mga karanasan niya sa pag-ibig (tulad kay Ricci Rivero), nagbago ang pananaw niya sa pagpapakasal.

Noon daw ay 28 years old niya gustong mag-asawa.

“’Yun kasi ang pinaka-pangarap ko, ang magkaroon ng happy family, maging nanay. Basta masaya lang. Gusto ko sa probinsiya. Pero noong matikman ko ang pag-ibig at ang sakit pala niya, lintik siya! Wala palang kasiguraduhan ang pag-ibig.

“Na kahit 30 na ako, o kahit 40 na ako, kung maling tao ka pa rin, ayoko pa ring magpakasal sa iyo. Kasi ayokong magkaroon ng broken family ang mga anak ko, kasi malungkot siya, naranasan ko siya. So kahit sino siya, ayoko talaga!” puno ng hugot na sambit ni Andrea.

Pero, kung magkakadyowa raw si Andrea, gusto niya ay matangkad pa rin.

“Gusto ko 6 footer. Since naranasan ko na ang matangkad, sabi ko, itutuloy-tuloy ko na!

“Pero I’m not seeing anyone right now. Matagal pa siguro akong papasok sa ganiyan. Wala talaga.

“Enjoy ko muna ang youth ko. Hindi natin deserve ang mga ganung boys. Mag-girls trip muna tayo. Womanhood, ganun!” sabi na lang ni Andrea.

(Dondon Sermino)