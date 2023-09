CJ Cansino, Peyups babawiin ang kameponato sa UAAP

MAG-IIWAN ng marka si team captain Crispin John ‘CJ’ Cansino sa University of the Philippines sa huling taon na sa 86th University Athletic Association of the Philippines men’s basketball tournament simula Sept. 30 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Mintis siyang sumabak sa Fighting Maroons sa nakaraang ika-85 edisyon ng liga sanhi ng ikalawang ACL knee-injury.

Ngayong taon, ang 23-anyos na scoring guard at si last season MVP Maodo Malick Diouf ang mga bibida sa kampo na kabibilangan din nina Gerry Abadiano, CJ Catapusan, Terrence Fortea, JD Cagulangan, Cyril Gonzales, Aldous Torculas, Jancork Cabahug at Miguel Tan.

Kasama rin sina Chicco Briones, Seven Gagate, Luis Pablo at Francis ‘Lebron’ Lopez.

“Gusto kong maging mark sa UAAP yung nakabalik ako after two knee-injuries, na hindi hadlang kung anumang problema ang dumating sa buhay mo basta mangarap at magtrabaho ka lang,” bulalas ni Cansino.

Gigil siyang makabawi kasunod sa mahigpit na karibal sa Katipunan na Ateneo Blue Eagles, ang umagaw sa kanilang kampeonato na kinopo noong 84th season.

Nakatakdang simulan ng Peyups ang kampanya sa Oct. 1 laban sa Adamson University Soaring Falcons. (Gerard Arce)